Muhtemel Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?
SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Muhtemel Aşk", yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerinde Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yapımın yayınlanan ilk tanıtımı enerjik atmosferi, renkli dünyası ve eğlenceli karakterleriyle izleyicilerden tam not aldı. Senaryosu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Peki, "Muhtemel Aşk" dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? İşte diziye dair tüm detaylar…
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni yapım “Muhtemel Aşk”, yaz sezonunun en iddialı projeler arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, enerjik anlatımı ve renkli karakter dünyasıyla dikkat çekerek büyük ilgi topladı. Başrollerini Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosu şimdiden merak uyandırırken, yapımın kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Peki, “Muhtemel Aşk” dizisinin konusu ne olacak, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve yayın tarihi ne zaman? İşte dizinin ilk tanıtımı ile ayrıntılar haberimzide...
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir. Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.
MUHTEMEL AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Show TV'de yayımlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın ilk tanıtımı ise yayınlandı. İşte 'Muhtemel Aşk'ın İlk Tanıtımı;