'Muhtemel Aşk'ın afişi görücüye çıktı

SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım'ın yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın merakla beklenen afişi yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin afişi, dizinin renkli dünyasına ve karakterler arasındaki ilişki dinamiklerine dair ilk ipuçlarını verdi.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yayınlanan afişiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Modern ve çarpıcı tasarımıyla öne çıkan afiş, aşk, kariyer ve hayatın sürprizleri arasında sıkışan karakterlerin hikâyesine gönderme yaparken, dizinin enerjik ve romantik atmosferini de yansıtıyor.

Renklerin güçlü kullanımı ve karakterlerin konumlandırılmasıyla dikkat çeken afiş, izleyicide hikâyeye dair merak uyandırırken, dizinin farklı anlatım diline ve dinamik yapısına da vurgu yapıyor. Aşk ile mantık arasında gidip gelen karakterlerin yolculuğu, izleyiciyi hem eğlenceli hem de duygusal bir serüvene davet edecek.

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı 'Muhtemel Aşk' çok yakında SHOW TV'de!