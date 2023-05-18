Müjde Ar: Dünyadan haberim yok

"HİÇ İLGİLENMİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müjde Ar, başrolünde olduğu Atıf Yılmaz'ın çektiği 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminin günümüze uyarlanıp yeniden çekilmesiyle ilgili konuştu. 68 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Yeni 'Aaahh Belinda' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Neslihan Atagül'ün performansını nasıl buldunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Ben televizyon izlemiyorum ki. Evimde televizyon da yok. Dünyadan da haberim yok. Bilmedim, seyretmedim. Hiç ilgilenmiyorum. 85 tane film çektim, hangisini takip edeyim? Kim ne yapar bilmiyorum ki" yanıtını verdi.