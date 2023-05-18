Müjde Ar: Dünyadan haberim yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müjde Ar: Dünyadan haberim yok

Müjde Ar, başrolünde olduğu Atıf Yılmaz'ın çektiği 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminin günümüze uyarlanıp yeniden çekilmesiyle ilgili konuştu. Ar, gazetecilerin "Yeni 'Aaahh Belinda' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Neslihan Atagül'ün performansını nasıl buldunuz?" sorusuna "Ben televizyon izlemiyorum ki. Evimde televizyon da yok. Dünyadan da haberim yok. Bilmedim, seyretmedim. Hiç ilgilenmiyorum" yanıtını verdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Müjde Ar: Dünyadan haberim yok - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Müjde Ar ile Derya Tuna, Zekeriyaköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Müjde Ar: Dünyadan haberim yok - Magazin haberleri

    "HİÇ İLGİLENMİYORUM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müjde Ar, başrolünde olduğu Atıf Yılmaz'ın çektiği 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminin günümüze uyarlanıp yeniden çekilmesiyle ilgili konuştu. 68 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Yeni 'Aaahh Belinda' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Neslihan Atagül'ün performansını nasıl buldunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Ben televizyon izlemiyorum ki. Evimde televizyon da yok. Dünyadan da haberim yok. Bilmedim, seyretmedim. Hiç ilgilenmiyorum. 85 tane film çektim, hangisini takip edeyim? Kim ne yapar bilmiyorum ki" yanıtını verdi.
  • Müjde Ar: Dünyadan haberim yok - Magazin haberleri

    "NORMAL BİR İNSANIN DAYANMASI İMKANSIZ"

    Tekrar sete dönüp dönmeceğiyle ilgili de konuşan Müjde Ar, "Ben çok uzun süre setlerde duramam. O koşulları siz bilmiyorsunuz. Normal bir insanın dayanması imkânsız. Anca 2 - 3 bölüm oynarım sonra da ölürüm. Yoksa daha fazla kalmam" ifadelerini kullandı.
  • Müjde Ar: Dünyadan haberim yok - Magazin haberleri

    "TORUN SAHİBİ OLDUM"

    Müjde Ar, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Torun sahibi oldum, arkadaşlar ile keyif yapmak varken gecenin dördünde eve gelip yarım yamalak yıkanıp, ertesi sabah sete çıkmak artık 60 yaşından sonra yapılacak iş değil. Böyle mutluyum.
  • Müjde Ar: Dünyadan haberim yok - Magazin haberleri

    İKİ AY ÖNCE BABAANNE OLMUŞTU

    Öte yandan Müjde Ar'ın 2021'de akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, Defne adını verdiği kızını iki ay önce kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. 

    Yeğeni Söz Ar'ı "Oğlum" şeklinde tanımlayan 68 yaşındaki Müjde Ar, Defne bebek ile çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.