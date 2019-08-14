Mukaddes nasıl yazılır?

Mukaddes sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı ve anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

MUKADDES TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mukaddes şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mukattes" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mukaddes"tir.

MUKADDES NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "kutsal" olan mukaddes kelimesi, Arapça kökenlidir.