Mükellef’e yeni yatırım

Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji, Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) liderliğinde gerçekleşen yatırım turunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile mevcut yatırımcılarından Finberg ve APY Ventures’ın da katılımıyla başarıyla tamamladı. Mükellef Teknoloji aldığı yatırımla; KOBİ’lere yönelik dijital muhasebe ve regülasyon çözümlerini yaygınlaştırmaya odaklanırken, yeni ürünler geliştirmeyi de hedefliyor.

Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün geldiğimiz noktada bünyemizde bulunan Mükellef, Workhy ve Robom ürünlerimizle şirket kuruluşunun yanı sıra müşterilerimizin vergi yönetiminden muhasebe süreçlerine kadar tüm işlemlerini dijitale taşıyor ve kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, küresel regülasyonlardan, basitleştirilmiş muhasebeye kadar iş süreçlerini de uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Aldığımız yeni yatırımla, KOBİ’lere ve mikro işletmelere sunduğumuz dijital muhasebe ve regülatif çözümlerimizi yaygınlaştırarak; karmaşık süreçleri daha kolay ve verimli bir şekilde yönetilir hâle getirmeye devam edeceğiz. Bunlara ek olarak, ABD ve İngiltere’de vergi teknolojisi alanında yeni ürünler geliştirmenin yanında organik ve inorganik olarak büyümeye odaklanacak ve Mükellef Teknoloji’nin öncü çözümlerini daha geniş bir ekosisteme ulaştıracağız.”