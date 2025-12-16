Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.319,37 %-1,20
        DOLAR 42,7145 %0,04
        EURO 50,2842 %0,14
        GRAM ALTIN 5.874,85 %-0,58
        FAİZ 38,30 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 86,53 %-1,62
        BITCOIN 87.228,00 %1,19
        GBP/TRY 57,3813 %0,43
        EUR/USD 1,1763 %0,09
        BRENT 59,66 %-1,47
        ÇEYREK ALTIN 9.605,33 %-0,58
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Mükellef’e yeni yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Mükellef’e yeni yatırım

        Dijital muhasebe ve regülasyon teknolojileri alanında çözümler sunan Mükellef Teknoloji, Türkiye Kalkınma Fonu liderliğinde gerçekleşen yatırım turunu tamamladı. Yatırım turuna Türkiye Kalkınma Fonu'nun yanı sıra mevcut yatırımcılardan Finberg ve APY Ventures da katıldı. Mükellef Teknoloji aldığı yatırımla; KOBİ ve mikro işletmelere yönelik dijital muhasebe ve regülasyon çözümlerini genişletmeye ve yaygınlaştırmaya odaklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mükellef'e yeni yatırım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’de ve yurt dışında şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji, Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) liderliğinde gerçekleşen yatırım turunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile mevcut yatırımcılarından Finberg ve APY Ventures’ın da katılımıyla başarıyla tamamladı. Mükellef Teknoloji aldığı yatırımla; KOBİ’lere yönelik dijital muhasebe ve regülasyon çözümlerini yaygınlaştırmaya odaklanırken, yeni ürünler geliştirmeyi de hedefliyor.

        Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

        “Bugün geldiğimiz noktada bünyemizde bulunan Mükellef, Workhy ve Robom ürünlerimizle şirket kuruluşunun yanı sıra müşterilerimizin vergi yönetiminden muhasebe süreçlerine kadar tüm işlemlerini dijitale taşıyor ve kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, küresel regülasyonlardan, basitleştirilmiş muhasebeye kadar iş süreçlerini de uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Aldığımız yeni yatırımla, KOBİ’lere ve mikro işletmelere sunduğumuz dijital muhasebe ve regülatif çözümlerimizi yaygınlaştırarak; karmaşık süreçleri daha kolay ve verimli bir şekilde yönetilir hâle getirmeye devam edeceğiz. Bunlara ek olarak, ABD ve İngiltere’de vergi teknolojisi alanında yeni ürünler geliştirmenin yanında organik ve inorganik olarak büyümeye odaklanacak ve Mükellef Teknoloji’nin öncü çözümlerini daha geniş bir ekosisteme ulaştıracağız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"