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Ödeme teknolojileri kuruluşu Multinet Up’ın teknoloji yatırımları ve geleceğe dair planlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, şirket olarak 20 yılda yemek kartı şirketinden, yeni nesil bir fintech şirketi haline geldiklerini vurgulayarak, “5 yıl içinde dünyanın sayılı fintech oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Multinet Up’ın iştiraklari ve yatırımları hakkında bilgi veren Şener, bugün itibariyle farklı sektörlerden 200 yüz binin üzerinde kuruma dokunan bir ekosistemi yönettiklerine değinerek, “Online çalışan ilk yemek kartını, ilk temassız ödemeyi, ilk mobil uygulamayı biz geliştirdik. Türkiye’nin ilk ön ödemeli kartı ve Türkiye’nin ilk sanal ödeme alt yapısı iştiraklerimiz ininal ve iPara’ya ait. Bugüne kadar OSAP, Parantez, iPara, SCS, ininal, OfisPaneli, Gastroclub olmak üzere 7 startup’a yatırım yaptık. Yakın zamanda ise sektörün ilk mobil pos uygulaması olan MultiPOS’u devreye soktuk” diye konuştu.

ÇİNLİ TURİSTLER İÇİN ALİBABA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Türkiye fintech dünyasında banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirket olduklarını belirten Şener, “Yıllık gerçekleşen işlem sayımız 170 milyon. Dünya devi AliBaba’nın ödeme sistemi Alipay, Türkiye’de fintech iş birliği kapsamında Multinet ve ininal’ı tercih etti” dedi.

Multinet Up’ın Ar-Ge şirketi inventiv yurt dışı pazarlara teknoloji ihraç ettiğini söyleyen Şener, şunları ifade etti: “50 mühendisin çalıştığı inventiv’in geliştirdiği mobil ödeme çözümü ‘Pay by UP’, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa, Romanya ve Fas’ta kullanılıyor ve 2016’dan bugüne 1 milyon dolarlık teknoloji ihracatı gerçekleştirdi.”

POS’U KALDIRDI, İKİ TELEFON ARASI ÖDEME KABUL EDİYOR

Demirhan Şener, Multinet Up’ın yeni uygulaması MultiPOS, AliPay iş birliği ve MultiPay uygulaması hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz mobil ödeme uygulaması MultiPOS ile ödemeler iki akıllı telefon arasında gerçekleştiriliyor. Bu sayede fiziki POS cihazına duyulan ortadan kalkıyor. MultiPOS ile fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi işlemler yapılabiliyor. Şu an sahada 2000 adet MultiPOS kullanımı mevcut. Bu rakamın yıl sonunda 5 bin 500 adedi, 2020’de ise 15 bini geçmesini hedefliyoruz.

MultiNet kart sahipleri ini sunduğumuz mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile ise kullanıcılar, MultiNet kartının fotoğrafını çekerek mobil cüzdanlarına ekleyebiliyor; tüm kart ve bakiye işlemlerini uygulama üzerinden yapabiliyor. QR kod ile de ödeme yapma imkanı sunan Multipay’in bugüne kadar indirilme sayısı 1.4 milyon oldu. MultiNet kart kullanıcılarının yüzde 75’i bu uygulamayı kullanıyor.

Türkiye’de 5 şehirde pilot uygulama olarak başlattığımız iş birliği sayesinde Çinli turistler, kendi ülkelerinde yaygın olatak kullandıkları Alipay cüzdanıyla Türkiye’de ödeme yapabiliyorlar. Multinet Up, her yıl Türkiye’ye gelen 400 binden fazla Çinli turiste, mobil ödeme platformu Alipay’i kullanma ve QR kodla ödeme imkânı sağlıyor."