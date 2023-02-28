Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Mumbar Nasıl Temizlenir? Evde Kolay ve Püf Noktalarıyla Mumbar Temizliği
ABONE OL

Mumbar nasıl temizlenir? Evde kolay ve püf noktalarıyla mumbar temizliği

Hayvan bağırsağı kullanımı insan yaşamda oldukça eskidir. Koyun bağırsağı kullanımı eski çağlardan beri popüler olan ve özellikle eti muhafaza etmenin en iyi ve en eski yöntemlerinden biridir. Avlanmaya giden insanlar, etleri korumak için kullanılmıştır. Günümüzde ise özellikle kurban bayramında sofralarda en çok aranan yemeklerden biri olan mumbar, temizleme işlemine gelince işkence haline dönüşebiliyor. Peki, mumbar nasıl temizlenir?

Mumbar Nasıl Temizlenir? Evde Kolay ve Püf Noktalarıyla Mumbar Temizliği
HABERTURK.COM

Temizlemeden önce suyun rengi, hayvan yemi ile ilgili olarak sarı veya yeşilimsi gri veya kahverengi olabilir. Yeşil yem kullanan hayvanın su rengi, arpa kullanan hayvana göre daha yeşil ve daha koyudur. Temizlemek için limon tuzu ile temizlenmesi ideal yöntemlerden biridir.

Evde Kolay ve Püf Noktalarıyla Mumbar Temizliği

Tüm Anadolu bölgelerinde sevilerek tüketilen mumbar, temizliği konusunda bazen ikileme düşürebiliyor. Evde kolay ve püf noktalarıyla mumbar temizliği yapmak için, mumbarı önce suyla yıkayın sonra çıkarın tuz ekleyin ve ovun. Daha sonra sirke ekleyin, bu sırada tuz ve sirke kimyasal reaksiyona girer ve bağırsağı temizler ve bağırsak içindeki pislikleri dışarı atar. Bir hortum yardımıyla ya da çeşmede bağırsağın içine defalarca kez su tutun ve temizleyin. Tekrar temiz suyla durulayın ve istediğiniz şekilde doldurun. Diğer temizleme yöntemleri ise: Mumbar 10 dakika kadar suda bekletilir. Daha sonra tuza ek olarak bir miktar sirke ve ayrıca sodyum bikarbonat konur. En az 30 dakika kadar bu suda bekletilir ve kokusu tamamen yok olana kadar bu süreden daha fazla bırakılması tercih edilir. Daha sonra mumbarı limon suyunda 10 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayınız. İşte adım adım temizleme aşaması

  • Bağırsakları önce suyla yıkayın, ardından bağırsakları ters çevirip tekrar suyla yıkayın, suyunu boşaltın, sirke ve tuz ile ovun kokusunu gidermek için birkaç kez ovun ve sonra temiz suyla durulayın.
  • Maya ile temizleme

Bağırsakların içini maya ile temizleme yöntemi hızlı ve pratik yöntemlerden biridir, işkembe kokusundan şu şekilde 5 dakikada kurtulabilirsiniz. Bir kaba bir miktar mayayı koyun, ardından Bağırsakların içine ve dışına sürün 10 dakika bekletin ve bağırsakları yıkayın.

  • Limon tuzu ve sirke ile temizleme

Bağırsağı limon tuzu ile temizlemenin en belirgin yollarından biri de limon tuzu ile temizleme yöntemidir. Sulu dolu kapta bağırsakları bekletin. Ardından bağırsakların içini hortum tutarak yıkayın. Limon tuzu ve sirkeyle iyice ovun. Tüm kötü kokuları giderine kadar ve temiz olana kadar yıkayın ardından bol su ile yıkayıp pişirmeye hazırlayın.

Kuzu Şırdan Nasıl Temizlenir?

Koyun, kuzu ve inek gibi hayvanların midesinin dört kısmından biridir. Midenin lastiksi tabakası terbiyeli pirinç, et ve soğanla doldurulup birbirine dikilir. Dışkıdan kurtulmak için iç organların defalarca kez yıkanması ve kaynar suda ıslatılması gerekir. Sterilize edildikten sonra doldurulur ve dikilir. Peki, severek tükettiğimiz bu yemekleri yemek için hangi temizlik aşamalarından geçmemiz gerekiyor? Kuzu şırdan nasıl temizlenir? İlk önce şırdanı, çeşmede yıkayın. Ters tarafını çevirip yıkama işlemini tekrarlayın. İçindeki tüm pislikler çıkana kadar işlemi tekrar edin. Daha sonra 10-15 dakika kadar su dolu kapta bekletin. Yıkama işlemini suyun temiz çıktığından emin olana kadar tekrarlayın. Tuz, sirke, limon tuzu gibi ürünlerle iyice ovun. 2- 3 saat tuzlu, limonlu suda bekletin. Daha sonra bol miktarda kaynayan suyun içine atın ve ardından çıkarıp soğuk suda yıkayın. Su dolu kapta birkaç dakika bekletin.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küf Nasıl Temizlenir? Evde Kolay ve Etkili Küf Temizliği
KISAYOL Küf nasıl temizlenir?
Kan Lekesini Çıkaran Yöntemler: Kan Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Kan lekesini çıkaran yöntemler
Koltuklar Nasıl Temizlenir? Deri ve Kadife Koltuk Temizleme Yöntemleri
KISAYOL Koltuklar nasıl temizlenir?
Kelle Nasıl Temizlenir? Evde Kolay Ve Pratik Kelle Temizliği
KISAYOL Kelle nasıl temizlenir?
Ç harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de ç harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
KISAYOL Ç harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg
KISAYOL D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
E harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de e harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg
KISAYOL E harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
C harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de c harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
KISAYOL C harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
B harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de b harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
KISAYOL B harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
A harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de a harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
KISAYOL A harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.