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Temizlemeden önce suyun rengi, hayvan yemi ile ilgili olarak sarı veya yeşilimsi gri veya kahverengi olabilir. Yeşil yem kullanan hayvanın su rengi, arpa kullanan hayvana göre daha yeşil ve daha koyudur. Temizlemek için limon tuzu ile temizlenmesi ideal yöntemlerden biridir.

Evde Kolay ve Püf Noktalarıyla Mumbar Temizliği

Tüm Anadolu bölgelerinde sevilerek tüketilen mumbar, temizliği konusunda bazen ikileme düşürebiliyor. Evde kolay ve püf noktalarıyla mumbar temizliği yapmak için, mumbarı önce suyla yıkayın sonra çıkarın tuz ekleyin ve ovun. Daha sonra sirke ekleyin, bu sırada tuz ve sirke kimyasal reaksiyona girer ve bağırsağı temizler ve bağırsak içindeki pislikleri dışarı atar. Bir hortum yardımıyla ya da çeşmede bağırsağın içine defalarca kez su tutun ve temizleyin. Tekrar temiz suyla durulayın ve istediğiniz şekilde doldurun. Diğer temizleme yöntemleri ise: Mumbar 10 dakika kadar suda bekletilir. Daha sonra tuza ek olarak bir miktar sirke ve ayrıca sodyum bikarbonat konur. En az 30 dakika kadar bu suda bekletilir ve kokusu tamamen yok olana kadar bu süreden daha fazla bırakılması tercih edilir. Daha sonra mumbarı limon suyunda 10 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayınız. İşte adım adım temizleme aşaması

Bağırsakları önce suyla yıkayın, ardından bağırsakları ters çevirip tekrar suyla yıkayın, suyunu boşaltın, sirke ve tuz ile ovun kokusunu gidermek için birkaç kez ovun ve sonra temiz suyla durulayın.

Maya ile temizleme

Bağırsakların içini maya ile temizleme yöntemi hızlı ve pratik yöntemlerden biridir, işkembe kokusundan şu şekilde 5 dakikada kurtulabilirsiniz. Bir kaba bir miktar mayayı koyun, ardından Bağırsakların içine ve dışına sürün 10 dakika bekletin ve bağırsakları yıkayın.

Limon tuzu ve sirke ile temizleme

Bağırsağı limon tuzu ile temizlemenin en belirgin yollarından biri de limon tuzu ile temizleme yöntemidir. Sulu dolu kapta bağırsakları bekletin. Ardından bağırsakların içini hortum tutarak yıkayın. Limon tuzu ve sirkeyle iyice ovun. Tüm kötü kokuları giderine kadar ve temiz olana kadar yıkayın ardından bol su ile yıkayıp pişirmeye hazırlayın.

Kuzu Şırdan Nasıl Temizlenir?

Koyun, kuzu ve inek gibi hayvanların midesinin dört kısmından biridir. Midenin lastiksi tabakası terbiyeli pirinç, et ve soğanla doldurulup birbirine dikilir. Dışkıdan kurtulmak için iç organların defalarca kez yıkanması ve kaynar suda ıslatılması gerekir. Sterilize edildikten sonra doldurulur ve dikilir. Peki, severek tükettiğimiz bu yemekleri yemek için hangi temizlik aşamalarından geçmemiz gerekiyor? Kuzu şırdan nasıl temizlenir? İlk önce şırdanı, çeşmede yıkayın. Ters tarafını çevirip yıkama işlemini tekrarlayın. İçindeki tüm pislikler çıkana kadar işlemi tekrar edin. Daha sonra 10-15 dakika kadar su dolu kapta bekletin. Yıkama işlemini suyun temiz çıktığından emin olana kadar tekrarlayın. Tuz, sirke, limon tuzu gibi ürünlerle iyice ovun. 2- 3 saat tuzlu, limonlu suda bekletin. Daha sonra bol miktarda kaynayan suyun içine atın ve ardından çıkarıp soğuk suda yıkayın. Su dolu kapta birkaç dakika bekletin.

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