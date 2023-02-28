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Palamut nasıl temizlenir? Evde palamut balığı temizleme yöntemleri

Balıketi birçok yararlı vitamin ve mineral açısında tercih edilen gıdalar arasında. Bu nedenle öğünlerde bulunması gereken önemli besinlerden biri haline geliyor. Balıklar tüketilirken en iyi şekilde temizlenmesi gerekiyor. Peki, palamut nasıl temizlenir?

Palamut Nasıl Temizlenir? Evde Palamut Balığı Temizleme Yöntemleri
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Palamut balığının pulları olmadığı için temizleme işlemi diğer pullu balıklara nazaran daha kolaydır. Balıkların temizlenmesi türüne bağlıdır. Somon veya kayabalığı gibi bazı balık türleri genellikle zor temizlenir. Yumuşak ve pullu olduğu için pullarla birlikte kızartılırlar. Ya da derileri yüzülerek pişirme işlemine geçilir. İşte, evde palamut balığı temizleme yöntemleri ve palamut balığı temizlenirken nelere dikkat edilmelidir? Sorularının cevapları..

Evde palamut balığı temizlerken ellerinizin kaymaması için ellerinize tuz dökebilir ya da balığın üzerine tuz serpebilirsiniz. Bu elinizin kaymamasını sağlayacak ve yaralanmaların önüne geçilecektir.

  • Balık gövdesini temizleyeceğiniz yüzeye yerleştirin.
  • Temizlerken parmaklarınızı yaralayabilecek tutumlardan uzak durun gerekirse bir elinizle balığı tutarken kağıt havluyla tutun.
  • Balığın gövdesini bıçak yardımıyla tıraşlayın. Böylece kaygan yapıdan arındırma işlemi yapılır.
  • Başı size dönük olacak şekilde tekrar çalışma yüzeyine yerleştirin.
  • Eldiven giyebilir ve ince ve keskin bir bıçakla kafa bölgesinden başlayıp gövdesini kesin.
  • Balık gövdesini tekrar akan su altında durulayın.
  • Temizlenmiş balığın bağırsaklarını çıkarın ve musluğun altında durulayın.
  • Kandan arındırma işlemi için 30 35 dakika su içinde bekletebilirsiniz.

Balık filetosuna ihtiyacınız varsa, onları doğramayın. Balığı kuyruğundan tutup ve keskin bir bıçakla eti karkas boyunca sırta mümkün olduğunca yakın kesmeniz gerekir. Böylelikle ikiye parçaya ayrılmış balığa sahip olacaksınız. Daha sonra büyük kılçıklar çıkarılır. Hemen ardından fileto kısımlar halinde istenen büyüklükte parçalar halinde kesilir.

Palamut Balığı Temizlemenin Püf Noktaları nelerdir?

Palamut balığındaki vitaminler saçları güçlendirir. Düzenli olarak palamut tüketen kişilerin diş yapılarının normalden daha pürüzsüz olduğu gözlemlenmiştir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan palamut balığının temizlenme aşaması da son derece önemli. Peki, Palamut Balığı Temizlemenin Püf Noktaları nelerdir? Püf noktalardan biri, bıçağı balığa çok sert saplamaktan kaçınmak gerekiyor aksi takdirde bağırsakları kesersiniz.

Bağırsakların balığın içine dağılmasını engellemek adına dikkatli temizlemek gerekiyor. İyi temizlenmeyen bir balık, yemek sırasında hoş olmayan bir tada neden olacaktır. Bunu önlemek için bağırsakları sağlam bir şekilde çıkarmak önemli hale geliyor.

Ayrıca kesme yüzeyinin altına koyduğunuz gazete, balığı temizlerken ve keserken balıktan düşecek sıvıların emilmesine yardımcı olur. Balığın içini ve dışını soğuk suyla iyice yıkamak da önemlidir.

Palamut Evde Nasıl Temizlenir?

Evde palamut temizlerken ilk etapta balığı kesme tahtasına yerleştirin. Anüsten balığın kafasına doğru yüzeysel bir kesi yapın. Ya da kafa kısmından anüse doğru da yapabilirsiniz. Anüs balığın arkasında, balığın karnında küçük bir açıklık olan kuyruğun yakınında bulunur. Keskin bir bıçak kullanarak bu açıklıktan balığın karnı boyunca solungaçların başında duracak şekilde sığ bir kesi yapın. Balığın bağırsaklarını çıkarmak için parmaklarınızı veya bir kaşık kullanabilirsiniz. Balığı açın ve bağırsaklarını çıkarın; Bu uzun, sakızımsı bağırsakları çıkarmanız gerekiyor. Balığın arkasındaki büyük, koyu böbrek veya balığın iç kenarındaki bazı ipler gibi unutmuş olabileceğiniz herhangi bir şeyi çıkardığınızdan emin olun. Palamut dışındaki balıklarda ise örneğin, turna, levrek kaynar su ile haşlanabilir. Bunun için balıklar bir süre kaynar suda bekletilmelidir. Haşlama süresi balığın boyutuna ve tazeliğine bağlıdır ve 30 saniye ile üç dakika arasında değişebilir. Fakat palamut gibi balıklar ve bu familyaya ait balık türleri haşlama, kızartma işleminden geçmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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