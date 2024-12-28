Münbiç'te terör saldırısı

YPG terör örgütü Münbiç'te bombalı saldırı düzenledi Tişrin Barajı çevresinde Suriye Milli Ordusu tarafından püskürtülen YPG terör örgütü mensupları daha önceden kazmış oldukları tünelleri kullanarak Münbiç'e sızmaya çalışıyor. Örgüt mensupları diğer yandan otomobilleri kullanarak bombalı saldırı düzenliyor. 27 Aralık akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda da otomobile yerleştirilmiş bomba kullanıldı. Saldırı sonucu yaralı veya ölü olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 28.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:59 facebook

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