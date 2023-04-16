Münevver Karabulut’un babası Habertürk’e konuştu

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için yapılan iki başvuru da reddedilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ikinci başvurunun da reddedilmesi üzerine baba Süreyya Karabulut kararın bozulması için harekete geçtiklerini söyledi.

"ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK”

Üst mahkemenin de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ret kararı verdiğini Habertürk’e anlatan baba Süreyya Karabulut “Avukatımız Rezzan bey bu kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ben de ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Avukatımız da bu konuda sağ olsun yapıyor her şeyi" dedi.