Münevver Karabulut’un babası Habertürk’e konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Münevver Karabulut’un babası Habertürk’e konuştu
ABONE OL

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Habertürk’e konuştu

14 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Habertürk’e konuştu. Garipoğlu ailesinin ‘Kanlı koltuk’ pozundan sonra çok rahatsız olduklarını söyleyen baba Karabulut, oluşan şüpheler üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması istediğini söyledi. Münevver’in ölümünden sonra psikolojik tedavi gören ve çalışamayan baba Karabulut, uzun yıllar sonra işe başladı. “Çalışarak en azından kafamı dağıtmaya çalışıyorum” diyen baba Karabulut, ‘Süreyya Usta Mantısı’ adını verdiği kendi işinde yaptığı mantıları satmaya başladı

Münevver Karabulut’un babası Habertürk’e konuştu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için yapılan iki başvuru da reddedilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ikinci başvurunun da reddedilmesi üzerine baba Süreyya Karabulut kararın bozulması için harekete geçtiklerini söyledi.

"ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK”

Üst mahkemenin de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ret kararı verdiğini Habertürk’e anlatan baba Süreyya Karabulut “Avukatımız Rezzan bey bu kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ben de ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Avukatımız da bu konuda sağ olsun yapıyor her şeyi" dedi.

"KANLI KOLTUK POZU RAHATSIZ ETTİ"

Cem Garipoğlu’nun intihar ettikten sonra onun görüntülerini kendisinin görmediğini söyleyen baba Karabulut, Garipoğlu ailesinin kanlı koltuk pozuna tepki gösterdiğini belirterek, “Hiç saygıları yok. Kızımın katledildiği koltukta poz verip, internete koydular. Kızıma saygıları hiç yok. Bu olaydan sonra şüphelerim daha çok arttı. Herkes Cem Garipoğlu’nun ölmediğini söylüyor. Benim kafamda da bu oluştu. O yüzden mezarının açılıp bakılmasını istiyorum” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NA ÇIKARIM”

Adalet Bakanlığı’ndan da olumsuz bir cevap geldiği durumda olayı Cumhurbaşkanı’na kadar götüreceğini söyleyen baba Karabulut, “Mezar açılmazsa Cumhurbaşkanına kadar gidip sesimi duyuracağım’ dedi

MANTI İŞİNE GİRDİ

Kızını kaybettikten sonra psikolojik tedavi gören ve iş hayatı biten baba Süreyya Karabulut, yıllar sonra yeniden çalışmaya başladı. Kafasını dağıtmak için mantı işine girdiğini anlatan baba Karabulut “Esenyurt’ta bir restoran sahibi arkadaşımız dükkanın boş bir yerini bana ücretsiz ayarladı. Orada mantı yapmaya başladım. Bu işi yaparak kafamı dağıtıyorum. Çünkü normal şartlarda artık aşçılık yapamıyorum elim bıçak tutmuyor." dedi.

"SÜREYYA USTA MANTISI"

Kızının ölümünden sonra çok acı çektiğini anlatan baba Karabulut, “Evde kendimi hep dinliyordum. Daha çok bunalıyordum. Süreyya Usta Mantısı adını verdiğim bu küçük işyerinde psikolojim daha iyi oldu. Bir şeylerle uğraşıyorum. Mantıları internet üzerinden satışını yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da batan gemi ile korkutan son dakika iddia! Ağır metal kirliliği... - Haberler
GÜNDEM Antalya açıklarında batan gemi için endişe veren ...
Emekli polis, eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı
GÜNDEM Emekli polis, eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı
ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM ALES soru cevapları yayınlandı mı?
Son dakika: Biri mavi kategoride olan 2 terörist etkisiz! - Haberler
GÜNDEM Biri mavi kategoride olan 2 terörist etkisiz!
Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı
GÜNDEM Köpek bakımı tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü!
Kiralık katil tutup kendini öldürtmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ancak filmlerde olur! - Haberler
GÜNDEM Kiralık katil tutup kendini öldürtmüştü! Yeni ...
Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu
GÜNDEM Kadir Gecesi duası ve anlamı!
Son dakika haberi: Meteoroloji duyurdu! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor | Hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! 5 bölgede sağanak yağış ...
Van’da 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Van’da operasyon! 'Şok' evinde sakladılar
Nevşehir'de otomobil devrildi: 3 yaralı
GÜNDEM Refüje çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.