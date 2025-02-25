Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere M.United, personel kantinini kapatıyor - Futbol Haberleri

        M.United, personel kantinini kapatıyor

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da mali sıkıntılar nedeniyle alınan tasarruf tedbirleri kapsamında, Old Trafford Stadı'ndaki personele sadece meyve, antrenman tesislerinde ise futbolcular haricindeki çalışanlara yalnızca çorba ve sandviç servis edileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        M.United, personel kantinini kapatıyor!
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve mali yönden sıkıntı yaşayan Manchester United, yeni bir karar aldı.

        Kırmızı Şeytanlar, tasarruf tedbirleri kapsamında, Old Trafford Stadı'ndaki personele sadece meyve, antrenman tesislerinde ise futbolcular haricindeki çalışanlara yalnızca çorba ve sandviç servis edileceğini açıkladı.

        İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe, tasarruf tedbirlerinin genişletilmesiyle Old Trafford Stadı'ndaki personel kantininin kapatılacağını ve çalışanlara yalnızca meyve servisi yapılacağını duyurdu.

        Old Trafford'da çalışanlara ücretsiz sıcak yemek ve çay-kahve servisi sunan, 11.30-13.30 saatleri arasında hizmet veren personel kantininin hafta sonunda kapanması bekleniyor.

        Takımın antrenman tesislerindeki ücretsiz öğle yemeği hizmetinin yalnızca futbolculara sunulacağı, diğer çalışanlara ise yalnızca çorba ve sandviç verileceği duyuruldu.

        12 Şubat'ta yapılan açıklamada, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planladığı duyurulmuştu. Haberde, Manchester United'ın geçen sonbaharda 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?