M.United, personel kantinini kapatıyor!

İngiltere Premier Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve mali yönden sıkıntı yaşayan Manchester United, yeni bir karar aldı.

Kırmızı Şeytanlar, tasarruf tedbirleri kapsamında, Old Trafford Stadı'ndaki personele sadece meyve, antrenman tesislerinde ise futbolcular haricindeki çalışanlara yalnızca çorba ve sandviç servis edileceğini açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe, tasarruf tedbirlerinin genişletilmesiyle Old Trafford Stadı'ndaki personel kantininin kapatılacağını ve çalışanlara yalnızca meyve servisi yapılacağını duyurdu.