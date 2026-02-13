Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Murat Dalkılıç: Ameliyat olacağım - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Ameliyat olacağım

        Daha önce 12 kez burnundan ameliyat olan şarkıcı Murat Dalkılıç, bir kez daha operasyon geçireceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:24
        "Ameliyat olacağım"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bu yaz evlenecekleri konuşulan Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, Nişantaşı'nda görüntülendi. 12 kez burun ameliyatı olan şarkıcı, bir kez daha operasyon geçireceğini söyledi.

        Dalkılıç; "Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatı olacağım. Büyük ihtimalle çözdüm. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım" dedi.

        Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna; "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını verdi.

        "BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYOR"

        Murat Dalkılıç, daha önce de; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

        Ünlü şarkıcı, Sevgililer Günü hakkında ise; "Yaşasın Sevgililer Günü... Bize her gün Sevgililer Günü" ifadelerini kullandı.

        #Murat Dalkılıç
