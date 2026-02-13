Murat Dalkılıç: Ameliyat olacağım

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bu yaz evlenecekleri konuşulan Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, Nişantaşı'nda görüntülendi. 12 kez burun ameliyatı olan şarkıcı, bir kez daha operasyon geçireceğini söyledi.

Dalkılıç; "Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatı olacağım. Büyük ihtimalle çözdüm. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım" dedi.

REKLAM

Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna; "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını verdi.

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYOR" Murat Dalkılıç, daha önce de; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, Sevgililer Günü hakkında ise; "Yaşasın Sevgililer Günü... Bize her gün Sevgililer Günü" ifadelerini kullandı.