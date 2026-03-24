        Haberler Magazin Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu

        Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son halini paylaştı. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren şarkıcı, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. İki sene sonra burnum oldu" dedi

        Giriş: 24.03.2026 - 08:53 Güncelleme:
        "İki sene sonra burnum oldu"
        Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bandajlarını çıkaran şarkıcı, son halini paylaşmıştı.

        "DİKKATLİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Sağlık durumuna dair yeni açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür" ifadelerini kullandı.

        "LAF YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

        Burnuyla ilgili yapılan olumsuz yorumlar hakkında da konuşan Dalkılıç, "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" dedi.

        "BANA ÇOK GÜZEL BAKTI"

        Şarkıcı, ayrıca bu süreçte sevgilisi Özgü Kaya'nın kendisine destek olduğunu söyledi. Kaya ile olan fotoğrafını paylaşan Murat Dalkılıç, "Bir de bu kız bana pek güzel baktı" ifadelerini kullandı.

        "BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

        Dalkılıç, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle özetlemişti: Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım.

