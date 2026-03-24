Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu

Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bandajlarını çıkaran şarkıcı, son halini paylaşmıştı.

"DİKKATLİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sağlık durumuna dair yeni açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"LAF YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

Burnuyla ilgili yapılan olumsuz yorumlar hakkında da konuşan Dalkılıç, "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" dedi.

"BANA ÇOK GÜZEL BAKTI"

Şarkıcı, ayrıca bu süreçte sevgilisi Özgü Kaya'nın kendisine destek olduğunu söyledi. Kaya ile olan fotoğrafını paylaşan Murat Dalkılıç, "Bir de bu kız bana pek güzel baktı" ifadelerini kullandı.