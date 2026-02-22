Canlı
        Murat Dalkılıç, iddiaları yalanladı

        Murat Dalkılıç, iddiaları yalanladı

        Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç, savcılık ifadesinde çeşitli ihbarlarda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı

        Habertürk
        22.02.2026 - 12:21
        İddialar asılsız çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz salı günü gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Murat Dalkılıç'ın ifadede çeşitli isimleri ifşa ettiği ileri sürülmüştü. Dalkılıç tarafından yapılan açıklamada şarkıcı hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla..."

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şarkıcılar Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

