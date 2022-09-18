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Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın, gönlünü Çağla Boz'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Dalkılıç ile Boz, çıkışta yan yana görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı

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  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu Sitare Akbaş ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ardından Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 39 yaşındaki şarkıcının, oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dalkılıç ile Boz, dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. 
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç ile Çağla Boz, çıkışta basın mensuplarına yan yana görüntü vermemek için çok çaba sarf etti.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    İkili, adeta köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle gönderdi. Ünlü oyuncu daha sonra da oradan mekanın arka kapısından taksi ile ayrıldı.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

    Çağla Boz, gazeteciler kendisini çekerken suratını gizledi. O anlar, objektiflere böyle yansıdı.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    ESKİ SEVGİLİSİNİN ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI

    Öte yandan Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    "İMZAYA BAĞLI YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

    Dalkılıç, daha önce de "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ben birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var, her şey yolunda. Evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    AŞK BAŞLADI, DOSTLUK BİTTİ

    Hande Erçel de sürpriz bir hamlede bulunmuştu. Erçel, eski aşkı ile yeni bir ilişkiye başlayan yakın dostu Sitare Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı.

    Hande Erçel'in ardından Akbaş'tan da karşı hamle gelmişti. Sitare Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne sermişti.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    "DOSTÇA AYRILDIK"

    Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, iki yıl önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.
  • Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi! - Magazin haberleri

    BİR EVLİLİK YAPTI

    Murat Dalkılıç, 2015 yılında da oyuncu Merve Boluğur ile nikah masasına oturmuştu. Dalkılıç ile Boluğur, evlendikten iki yıl sonra anlaşmalık olarak yollarını ayırmıştı.

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