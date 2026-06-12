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        Haberler Magazin Murat Mısırlı, gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

        Murat Mısırlı, gözyaşlarını tutamadı

        ALS hastalığıyla mücadele eden eski manken Murat Mısırlı, 58'inci yaş gününü ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Duygusal anlar yaşayan Mısırlı, gözyaşlarına hâkim olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Gözyaşlarını tutamadı

        1990'lı ve 2000'li yılların tanınan modellerinden Murat Mısırlı, 58'inci yaş gününü aile arasında düzenlenen bir organizasyonla kutladı.

        Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı’yı, doğum gününde eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı’nın yanı sıra yakın dostları Arzum Onan, Sinem Güven ve Uğurkan Erez de yalnız bırakmadı.

        Sürpriz kutlama sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Mısırlı, paylaşımına, "En büyük zenginlik iyi bir aile ve gerçek dostluklar. Geldiğiniz için teşekkürler, sizleri seviyorum" notunu ekledi.

        ALS HASTALIĞI NEDİR?

        Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

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        #murat mısırlı
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