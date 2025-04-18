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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Murat Şahin: İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Konyaspor karşılaşmasının ardından, "İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:37
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        "İlk yarı beyaz, ikinci yarı siyah"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

        "İLK YARISI BEYAZ, İKİNCİ YARISI SİYAH BİR MAÇTI"

        Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Konyaspor maçının kendileri için ilk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maç olduğunu söyledi. İlk yarı sonunda soyunma odasına girerken üzüldüğü bir maç olduğunu ifade eden Şahin, "Çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun ve oyunu sirkülere eden bir Hatayspor vardı. Ama ikinci yarıda Cengiz Demir'in sakatlığından sonra biraz hamlelerimiz tam yerine oturmadı diyebiliriz. Çünkü elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu, mecburen içerden bu değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum ama her şeye rağmen, hatta 3-2 mağlup iken bile son saniyelerde kaçırılan gol, inanılmaz olaylar içine girebilecek bir pozisyondu. Yani buradan beraberliğe üzülecek iken şu an mağlup olarak konuşuyorum. Konyaspor ikinci yarı tabii biraz daha istekli ve arzulu oyununu sürdürmek için mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Dediğim gibi beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup ayrılıyoruz" diye konuştu.

        "BU SEVİYELERDE YAPILMAYACAK HATALAR YAPIYORUZ"

        Son haftalarda özellikle aslında iyi oyunlar oynadıklarını ama artık orada bu seviyelerde yapılmayacak hatalar yaptıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

        "Bunları belirtmek istiyorum çünkü rakiplerimiz hemen hemen bize gol atmıyor, biz hep kendimiz gol yiyoruz ki, ikinci golün başlangıcında aut atarken kısa kullandığımız bir topun sonunda gol yedik. Bu seviyelerde bu tür bu tarz hataları cezalandırılırlar. Şu an onun sıkıntısını yaşıyoruz ama önümüzde 6 tane daha maç var. Bu dakikadan sonra biraz da artık senenin planını yapmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Onun içinde hazırız, artık yavaş yavaş senenin planlarını yapmaya başlayacağız."

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