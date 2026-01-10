Murat Salar: Camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Murat Salar, Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı yenerek kupayı kazandığı final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salar, bu galibiyetin kendileri için başlangıç olduğunu belirterek, "Bu zorlu hava koşullarında buraya gelen, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Hocamızı, oyuncularımızı ve takımımızı tebrik ediyoruz. Önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız. Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık. Bu çok değerli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'yi değerlendiren Salar, "İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder." diye konuştu.