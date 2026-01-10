Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Murat Salar: Camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Murat Salar: Camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

        Murat Salar, Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı yenerek kupayı kazandığı final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Salar, bu galibiyetin kendileri için başlangıç olduğunu belirterek, "Bu zorlu hava koşullarında buraya gelen, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Hocamızı, oyuncularımızı ve takımımızı tebrik ediyoruz. Önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız. Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık. Bu çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'yi değerlendiren Salar, "İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner