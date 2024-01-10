Murat Sancak'tan Beşiktaş'a Jonas Svensson göndermesi!
Beşiktaş, Adana Demirspor'la sözleşmesini fesheden Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Sancak sosyal medyadan yaptığı yorumda Beşiktaş'a "iyi bakın hayırlı olsun" ifadelerini kullandı
Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası Transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.
Jonas Svensson, Beşiktaş'ta 2 numaralı formayı giyecek.
MURAT SANCAK'TAN GÖNDERME
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından transferle ilgil bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Svensson'u duyurduğu videoya yorum yapan Sancak, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Jonas Svensson, 2021'de Hollanda'nın Az Alkmaar ekibinden Adana Demirspor'a transfer olmuştu.