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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol: Avrupa’da tüketicilerin otantik ama yenilikçi ürün arayışı Türk peynirlerine olan ilgiyi artırıyor

        Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol: Avrupa’da tüketicilerin otantik ama yenilikçi ürün arayışı Türk peynirlerine olan ilgiyi artırıyor

        Türk peynir sektörünün öncü markalarından Muratbey, 7-9 Haziran 2026 tarihleri arasında Peynir ve Süt Ürünleri Fuarı kapsamında Paris'te düzenlenen uluslararası organizasyona ilk kez katıldı. Muratbey, fuarda özellikle günümüz tüketici beklentilerine yanıt veren zenginleştirilmiş ve fonksiyonel ürünlerini tanıttı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Avrupa'da tüketicilerin 'otantik ama yenilikçi' ürün arayışı Türk peynirlerine olan ilgiyi artırıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        Muratbey, Paris Peynir ve Süt Ürünleri Fuarı'nda

        Süt ve peynir endüstrisinin en önemli küresel buluşmalarından biri olarak gösterilen fuarda Muratbey, C-005 standında yenilikçi ve fonksiyonel ürün gamını dünya profesyonelleriyle buluşturdu. Muratbey, fuarda günümüz tüketici beklentilerine yanıt veren zenginleştirilmiş ve fonksiyonel ürünlerini tanıttı. Başta Kaymaklı ailesi olmak üzere Ballı Kaymaklı, Avokadolu Kaymaklı, Burgu (Helix), Anadolu Lezzetleri, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi gibi yenilikçi ürünler uluslararası ziyaretçilerle buluştu. Muratbey ayrıca tüm ürün portföyünü yansıtan özel video wall gösterimiyle inovatif marka vizyonunu ziyaretçilere aktardı.

        ‘OTANTİK AMA YENİLİKÇİ’ ÜRÜN ARAYIŞI TÜRK PEYNİRLERİNE İLGİYİ ARTIRIYOR

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Avrupa pazarının Muratbey için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Avrupa’da tüketicilerin ‘otantik ama yenilikçi’ ürün arayışı Türk peynirlerine olan ilgiyi artırıyor. Muratbey olarak geleneksel Türk peynirlerini modern tüketici beklentileriyle buluşturuyoruz. Özellikle Burgu (Helix), Anadolu Lezzetleri, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi gibi ürünlerimiz Avrupa’da yoğun ilgi görüyor.”

        Muratbey’in bugün ağırlıklı olarak Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına ihracat gerçekleştirdiğini belirten Erol, son üç yılda ihracatın toplam üretim içindeki payının ortalama yüzde 16 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

        Erol; “Paris’te ilk kez katıldığımız bu önemli fuarın, markamızın Avrupa’daki bilinirliğini artıracağına ve yeni iş birlikleri açısından önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Fuar boyunca hem Türk peynir kültürünü hem de geliştirdiğimiz yenilikçi ürün yaklaşımını uluslararası sektör temsilcilerine tanıttık. Türkiye’nin katma değerli süt ürünleri alanındaki güçlü potansiyelini global pazarlara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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