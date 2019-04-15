Mundar mı? Murdar mı? sorusu zaman zaman soruluyor. Halk arasında özellikle "kedi uzanamadığı ciğere murdar der" atasözlüyle özleşmiş kelime, çoğunlukla yanlış telaffuz edilerek "mundar" deniliyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre murdar kelimesinin anlamı...

MURDAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre murdar kelimesinin anlamı " sf. 1. Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?" -A. Midhat. 2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse). 3. Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)" şeklinde.