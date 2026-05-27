Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadının cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı
Muş'ta 8 gün önce dereye düşerek kaybolan Gülsima Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelin katıldığı, İHA ve dron destekli arama çalışmalarında Yıldız'ın cenazesi, kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu
Muş'un Cevizlidere köyünde 8 gün önce dereye düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı.
ÇALIŞMADAN DEVAM EDİYORDU
AA'daki habere göre; Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.
AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.