Muş'ta kız kardeşleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü
Muş'ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü genç kızın öldüğü feci kazada yolcu konumundaki 3 kız kardeşi yaralandı
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 05:26
Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan sürücü T.N, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kız kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
