        Muş'ta kız kardeşleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Muş'ta kız kardeşleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü

        Muş'ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü genç kızın öldüğü feci kazada yolcu konumundaki 3 kız kardeşi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 05:26 Güncelleme:
        Kız kardeşleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü

        Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan sürücü T.N, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kız kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

