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        Haberler Spor Futbol Almanya Musiala'dan kötü haber: Dönüş tarihi belli oldu - Futbol Haberleri

        Musiala'dan kötü haber: Dönüş tarihi belli oldu

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Paris Saint-Germain maçında sakatlanan Bayern Münih futbolcusu Jamal Musiala'nın 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:50
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        Musiala'dan kötü haber: Dönüş tarihi belli oldu
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

        Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

        Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

        Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi." ifadesini kullanmıştı.

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