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Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında açılan davada jüri kararını verdi. San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülen 3 haftalık duruşmanın ardından jüri üyeleri, Musk'ı sorumlu tutmama yönünde karar verdi

Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında açılan davada jüri tarafından sorumlu tutulmadı.

San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülen 3 haftalık duruşma sırasında jüri üyeleri, davacı taraf ile Musk da dahil olmak üzere Tesla yöneticilerinin ve Musk'ın mali danışmanlarının ifadelerini dinledi.

Duruşma sonunda karara varan jüri, Musk'ı yaklaşık 4,5 yıl önce attığı tweet nedeniyle Tesla yatırımcılarını zarara uğratmaktan suçlu bulmadı.

PAYLAŞIMIYLA HİSSE HAREKETİ ARASINDA BAĞLANTI OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise söz konusu paylaşımla bilinçli olarak yanıltıldıkları ve Tesla hisselerinde yaşanan dengesizlikle milyarlarca dolar zarara uğradıkları iddiasıyla Musk'a tazminat davası açmıştı.

Elon Musk, geçen hafta tamamladığı yaklaşık 3 gün süren savunmasında, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savunmuştu.

Musk, söz konusu paylaşımda bulunduğunda, Tesla'yı borsadan çekmenin finansmanı için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan sözlü taahhüt aldığını söylemişti.

Tweetinde finansman sağladığını belirtmesinin bir başka nedeninin de SpaceX hisselerini satabileceği olduğunu dile getiren Musk, paylaşımıyla yatırımcıları yanıltmayı amaçlamadığını anlatmıştı.

Musk ayrıca, paylaşımını yaparken kötü bir niyeti olmadığını, yatırımcıları bilgilendirmek ve "doğru olanı yapmak" amacıyla tweet attığını belirterek ifadesini tamamlamıştı.

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