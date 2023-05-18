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Musk: Mavi tikli hesaplar 2 saat uzunluğunda video yükleyebilecek

Geçtiğimiz yıl olaylı bir süreç sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ve birçok noktada değişikliğe giden Elon Musk, ücretli yapılan mavi tik aboneliğine ek bir özellik getirdi. Musk, mavi tik abonelerinin 2 saat uzunluğunda, yaklaşık 8 gb büyüklüğünde video yükleyip paylaşabileceğini duyurdu.

Musk: Mavi tikli hesaplar 2 saat uzunluğunda video yükleyebilecek
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü milyarder, Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların da sahibi Twitter CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde sosyal medya devini satın almasından bu yana bir dizi köklü değişikliğe gitti.

Mavi tik, Twitter Blue gibi ücretli sürümler yenilikleri yapan Musk,mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurdu.

Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film/dizi gibi birçok video yükledi.

Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Twitter'ın en son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" yeniliğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AP

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