Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetiştiği bilinen, ancak çok uzun zaman önce ana vatanından kopup adı tüm dünyaya yayılan bu bitkiye "muskat" denmesinin nedenininse Umman’ın başkenti Muskat'a (Maskat'a) dayandığı söyleniyor. Genel olarak rendelenerek ya da doğrudan toz halinde alınarak kullanılan muskatın öğütülmemiş haliyse bir zeytinden biraz daha büyük boyutlarda oluyor. Anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir.

Muskatın Faydaları Nelerdir?

Yemeklerden sonra sıklıkla hazımsızlık yaşayan kişiler için adeta doğal ilaç görevini görür. Besleyici yapısı vardır. Yüksek dozda tüketilmedikçe bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

Rahat gaz çıkartmayan kişilerin rahatlamasını sağlar. Ancak uzmanlar fazla abartılmadan tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Çocuklarda ve depresyon döneminde olan kişilerde yaygın olarak görülen iştahsızlık problemine doğal çözümdür.

Yüksek dozda tüketilmedikçe sinirleri yatıştırmada etkilidir. Sıklıkla stres ve depresyon gibi ruhsal durumlar yaşayan kişilerin bir çay kaşının ucu kadar yemeklerine katmaları faydalı olur.

Tatlı ve aromatik bir tadı olduğundan tükürükteki hücrelerin kokmasını sağlar. Bu da ağzı kokan kişiler için doğal bir çözümdür.

Adet dönemlerindeki kasık sancılarına adet kanamaları sırasındaki yüksek ağrıları dindirmede de etkilidir.

C vitamini bakımından zengin olduğundan antioksidan özelliği bulunana muskat bağışıklık sistemini temizler. Serbest radikalli hücrelerin atılmasında etkili olur. İdrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Özellikle kış aylarında antiseptik özelliği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı vücudun direncini artırır.

Bulantı ve kusma şikayeti olan kişilerin kısa zamanda bu rahatsızlıklarından kurtulmalarını sağlayan doğal ilaçtır.

Uzmanlar çocuk yapmak isteyen genç çiftlerin tüketmesini tavsiye eder. Hamile kalma olasılığını yükseltir. Muskatın afrodizyak etkisi olduğu da biliniyor.

Oluşabilen mide ağrısı, kramp, kasılma gibi sorunların da önüne geçiyor.

Cilt sağlığını olumlu yönde etkileyen muskat, özellikle sivilce problemi yaşayanların bu sorundan çok daha kısa sürede kurtulmasını sağlıyor.

Muskat Nasıl Kullanılır?

En çok baharat olarak kullanılan muskat, kremi ve çayı da yapılır. Mutfaklardaki yerini almaya başlayan muskat, sos, kurabiye ve yemeklerin ham maddesidir. Değişik tadı olan muskatı diyette olanlar salatalarına ekleyebilir. Muskat vücudun direncini ve enerjisini artırarak diyetin daha sağlıklı geçmesini destekler. Muskatı bir bütün olarak aldıysanız rendeleyerek kullanabilirsiniz. Eğer toz ya da rendelenmiş halini aldıysanız doğrudan bu şekilde kullanabilir, birçok yemeğe baharat olarak ilave edebilirsiniz. Ancak muskatın fazlası zararlı etkiler oluşturabileceğinden mutlaka ama mutlaka tarifte belirtildiği miktarlarda kullanmalısınız, aklınızda bulunsun. Muskat bir baharat olarak beşamel sos gibi birçok sos tarifinde, kremalı yemeklerde ve hatta kek, kurabiye gibi birçok hamur işinde kullanılabiliyor. Sebze yemeklerinde ve salatalarda da kendine has tadı nedeniyle tercih edilebiliyor. Ancak söylediğimiz gibi eğer daha önce muskatı hiç kullanmadıysanız yan etkilerinden zarar görmemek için mutlaka uygulayacağınız tarife uygun bir şekilde hareket etmeniz, aşırıya kaçmamanız gerekiyor.