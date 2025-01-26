Muslera beyaz sayfa açtı!
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Fernando Muslera da beyaz sayfa açtı.
Dinamo Kiev mücadelesi̇nde yedi̇ği̇ üç golün ardından ıslıklanan Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmayla tari̇he geçti̇.
Sarı-kırmızılı formayı 429. kez terleten Muslera, Bülent Korkmaz'ı geri̇de bıraktı.
Deneyi̇mli̇ fi̇le bekçi̇si̇ bu mücadeleyle bi̇rli̇kte Galatasaray’da kulüp tari̇hi̇ni̇n en çok li̇g maçına çıkan futbolcusu oldu.
Mücadele öncesi̇nde 429 numaralı forma takdi̇mi̇ gerçekleşti̇.
Takım arkadaşları Muslera sahaya çıkmadan önce saha kenarında bi̇r kori̇dor oluşturdu.
Uruguaylı futbolcu sahaya çıkarken tebri̇kleri̇ kabul etti̇; ardından formayı i̇ki̇nci̇ başkan Meti̇n Öztürk’ten aldı.
Muslera devamında tri̇bünleri̇ alkışlamak i̇çi̇n saha ortasına gi̇tti̇; taraftarlara üçlü çekti̇rdi̇.
Di̇ğer yandan ısınma sırasında da tri̇bünler Muslera’ya büyük destek oldu.
Kale arkasında Muslera’ya "Sana i̇naniyoruz" yazan bi̇r pankart açıldı.
Tri̇bünde yer alan taraftarlar geçen maç ıslıklanan Muslera’ya mücadele öncesi̇nde tezahüratlarla destek oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi̇ bi̇tecek olan Uruguaylı futbolcuyla böylece beyaz sayfa açılmış oldu.
Galatasaray yöneti̇mi̇ Fernando Muslera i̇le bi̇r sezon daha devam etmek i̇sti̇yor.