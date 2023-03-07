Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçiren ve bu hafta sonu 1 ayı aşkın sürenin ardından ilk resmi maçına çıkacak Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi hazırlıkları devam ediyor. Antalya kampında Alanyaspor'la karşılaşan, İstanbul'da ise İstanbulspor'la özel maçta kendini test eden Cimbom'da bu mücadelelerde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera ve Dries Mertens'in durumları yüzleri güldürdü.

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. Tedavi süresinde kendisine çok iyi bakan Uruguaylı file bekçisi, sağlık heyetinin de yoğun çabaları sonrasında beklenenden daha hızlı şekilde sahalara döndü.

Antalya kampı sırasında takımla çalışmalara katılamasa da arkadaşlarıyla birlikte olan tecrübeli eldiven, özel çalışmalarının hiçbirini aksatmadı ve sakatlığın izlerini de büyük ölçüde sildi. Kaptan Muslera'nın yaptığı fedakarlıklar, teknik heyette de memnuniyet yarattı.

Fernando Muslera gibi bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens de yüzleri güldürdü. Tedavi süresinde takımdan ayrı özel program verilen Belçikalı yıldız hiçbir çalışmayı aksatmazken aksine erken dönebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu süreçte kendisine de çok iyi bakan ve fiziksel durumuna dikkat eden Mertens'in sahalara dönebilmek için gösterdiği çaba takım arkadaşlarını da motive etmiş durumda. Galatasaray'ın her iki yıldızının gösterdiği bu tutum Okan Buruk'u da memnun etti. Tecrübeli çalıştırıcı hafta içindeki taktik antrenmanlarda iki oyuncunun da durumuna bakacak ve Kasımpaşa için kararını verecek.

ZANIOLO HAZIR GELMİŞ Bu sezon son resmi maçına 8 Ocak'ta çıkan Nicolo Zaniolo'nun fiziksel durumu da Florya'da sevinç yarattı. İki ay gibi bir süre aranın ardından hazırlık maçlarındaki kısıtlı sürelerde durumuna bakılan 23 yaşındaki yıldız teknik heyetten tam not aldı.

Okan Buruk ve yardımcıları, Zaniolo'yu antrenmanlarda da test ederken oyuncunun fiziksel olarak hazır geldiğine ikna olmuş durumda. Hücumda ön bölgede hemen hemen her bölgede forma giyebilen İtalyan yıldız oynamaya hazırım mesajı verdi ve forma yarışına dahil oldu.