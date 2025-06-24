Muslera resmen Estudiantes'te!
Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu. 39 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 24.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:38
Galatasaray'da geçen 14 sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma veda eden Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen açıklandı.
Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'e transfer oldu. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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