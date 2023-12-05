Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü?

Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi ne zaman ve nerede çekildi? Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü?

2013 yılında akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in biyografik filmi Müslüm, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İşte, oldukça duygusal bir film olan Müslüm'e dair bilgiler...

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MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER?



Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin genel müzik direktörlüğünü yaptı. Filmde Timuçin Esen, başrolleri Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran ve Goncagül Sunar eşlik etti.