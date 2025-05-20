Musrati'ye yeni teklifler bekleniyor

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, basın toplantısında "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.