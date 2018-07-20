Emekli polislerle emniyet içerisinde iletişim sürecek

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 1 Temmuz 2018 tarihinde emekli olan polisler için Zeytinurnu Polis Eğitim ve Kongra Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi.

HER POLİSİN HAYALİDİR EMEKLİ OLMAK



Mustafa Çalışkan, “Yıllarca ölümle burun buruna çeşitli vazifelerde bulundunuz ve her polisin hayali olduğu gibi sağ salim emekliliği hakettiniz.” diyererek, ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un polisler için söylediği 'Bu meslek öyle bir meslek ki, bayram, pazar bilemezsin, hasta olsan yatamazsın, çocuğun doğsa göremezsin, Anan ölse gömemezsin, bu öyle bir meslekki ecelinle bile ölemezsin' sözünü hatırlattı.

EMEKLİ POLİSLERE MÜJDE VERDİ

Mustafa Çalışkan, emekli polislerle birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını da söyleyerek, “Emekli polislerimizin iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, onlarla sürekli iletişim içerisinde bulunmak için 'emekli personel ile irtibat büro amirliğini' hizmete açtıklarını söyledik.

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