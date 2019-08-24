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HaberlerFutbolMustafa Cengiz'den Falcao sorusuna yanıt

Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna ilginç yanıt

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için Terra Pizza ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili bir soruya ilginç bir yanıt verdi

Galatasaray

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe karşı asimetrik bir saldırı olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda Terra Pizza ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, Galatasaray'ın adını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ananlara sert tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz, bazı spor programlarındaki yorumcuların Galatasaray'ı FETÖ ile anmasıyla ilgili soru üzerine, "Ben isim telaffuz ederek o terör örgütünün reklamını yapmak istemiyorum. Dün birtakım gelişmeler, söylemler oldu. Değerli arkadaşlar, Galatasaray'ımızın Florya'da antrenmanla ilgili aldığı tavrın içinde bu var. Aslında temeli bu. Galatasaray'a karşı bu yıl ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik total bir saldırı var. Nereden, nasıl ve ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan fakat düzenli şekilde asimetrik bir saldırı var." diye konuştu.

Teknik direktörleri Fatih Terim'in bu konuda dün antrenmanda bazı muhabirlere yaptığı uyarıya değinen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamızın verdiği tepki, Galatasaray'ın verdiği tepkidir. Bu tepki bir uyarıdır, asla bir kara liste olayı değildir. Bu uyarı ne o basın emekçilerine ne de bağlı oldukları kurumlara yapılmıştır. Bu, Galatasaray'a karşı yapılmak istenen algıya, iftiraya ve oluşturulmak istenen baskıya bir tepkidir. Lütfen bunu ciddi olarak algılayın. Bu tepki o kurumlara değildir. Hele TRT karşımızda değil, her zaman yanımızda. Galatasaray olarak bizim için devletimiz ve milletimiz her şeyden önce gelir. Fakat siz devletin ve milletin kanallarını kullanarak Galatasaray'ı bir terör örgütüyle eş değer hale getiremezsiniz."

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kuruluş ve mevcut değerlerinin Cumhuriyet'in temel değerleriyle örtüştüğünü vurgulayarak, "Bunun için de Galatasaray'ı, o malum terör örgütüyle birlikte adlandıranlar bilin ki bizzat kendileri o terör örgütünün eski ya da kripto mensubudur. Buradan açıkça hukuka ilan ediyorum. Biz zaten bunları diyenleri hukuka teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Camiaların terörle suçlanamayacağını aktaran Cengiz, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, kim olursa olsun siz hiçbir camiayı bir terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik yapmış terör örgütü mensubu olanlar olabilir. Şükür ki bizde olmadı. Futbolcu olabilir, taraftar olabilir. Her camiada bunlar olabilir. Ancak o camiaya şu ya da bu örgütün temsilcisi dememiz tamamen suçtur ve terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğimizi gösterir. Sadece Galatasaray için değil, bir camia için kim böyle şeyler diyorsa bilin ki o bir şekilde irtibatlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FALCAO SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Mustafa Cengiz, transfer gündemlerinde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili soruyu yanıtlamadı.

Bir basın mensubunun "Bir önceki sponsorunuz Emre Akbaba transferinde destek vermişti. Terra Pizza da Falcao transferinde destek verecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Ahiret sorusu sordun." demekle yetindi.

Cengiz, transfer döneminin bitmesinden sonra basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

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