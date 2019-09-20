Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili şöyle konuştu:

"Biz Türk futbolunda kavga, kaos istemiyoruz. Burada ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ona bakmalıyız. Biz kimseye durup dururken bir şey demeyiz. Saldırırlarsa usulünce yanıt veririz. Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir. Biz diğer takım taraftarları ile yan yana futbol izleyen bir nesildik. Kritik bir noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya düştük. Bu ne demek? Şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak."

"Biz Brugge'deyken, Brugge tarihinin önemli bir parçası oluyor. Kente bir hareket geliyor. İnsanlar planını ona göre yapıyor. Galatasaray, hem Türk futboluna hem Avrupa futboluna destek veriyor. Kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Rakibe saygı esastır. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz, hepsine de başarılar diliyorum. Biz üstte olma kaydıyla tabii."