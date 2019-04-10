Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ibra edilmedikleri genel kurul toplantısının ardından mahkeme kararıyla ibrasızlık için tedbir kararı aldıran Galatasaray yönetimi, bugün divan kurulunda camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelecek. Genel kurulun ardından ilk kez gerçekleşecek olan divan kurulu toplantısında Başkan Mustafa Cengiz de konuşacak. Mali anlamda ibra edildikten sonra idari bakımdan ibra edilmeyen Cengiz yönetimi, dün açıklanan tabloyla son 8 ayda 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiklerini belirtti. Divan Kurulu'nda eldeki bu verilerle üyelere seslenecek olan başkan Cengiz’in, ibra edilmemeleri konusunda da sitem edeceği öğrenildi.