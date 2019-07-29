Mustafa Cengiz "6'ya yakın transfer yaptık. Bugün Luyindama'yı da bitirdik. Luyindama transferi oldu. Geçen sezon kiralık olarak oynuyordu, onu transfer ettik. Ciddi bir transfer" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz "Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden gelen bir süreç. Taraftarlarımızın talepleri bizim için birinci sıradadır. Onların varlığıyla biz varız. Onların taleplerini, koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve 'Yapacağız' diyoruz inşallah. Bir sürü isim geçiyor. Dışımızda o kadar paramatre var ki. Hepsi çok değerli oyuncular. Teknik ekibimiz bunları inceliyor, elimine ediyor, yönetime getiriyor. 1 aylık bir süreç var. Fakat piyasalar müthiş yüksek. Atletico Madrid 120 milyona sağ bek alıyor. Rakamlar çok yüksek. Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez. Gençleşmeye örnek gösterilen Ajax'ın bütçesi 375 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Mustafa Cengiz "Biz hiçbir camianın kampanyasına asla dil uzatmayız. Ama camiamıza, ya da mensuplarına ve profesyonellerine rakiplerin yöneticileri tarafından söz, laf atılırsa, gereken en şiddetli cevabı veririz. Rakip yöneticilerden, başkanlardan rica ediyorum; bu coğrafyanın barışa, huzura ve güvene ihtiyacı var. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz. Veren el, her zaman alan elden üstündür" dedi.