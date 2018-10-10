Sarı-kırmızılı kulübün Ekim ayı divan toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak eleştirilere cevap verdi.

13 branşta faaliyet gösterdiklerini belirten Cengiz, “UEFA’ya bunu anlatamadık. Bizi en çok zorlayan bölümdü. UEFA anlamıyor. Biz onlara dedik ki Türkiye genç cumhuriyet. Tevfik Fikret ve Galatasaray Lisesi’ni de anlattık. Kurucu felsefemizi anlattık. Biz toplumu kucaklamak zorundayız. 1450’ye yakın sporcuyu eğitimini sağlıyoruz. Onurla savaşan takım kurmak için stratejik kararlar aldık. Basketbol ve voleybolun giderini azalttık. Basketbolda kadınlarda 500 bin Euro, erkeklerde 2 milyon Euro’ya takım kurduk. Erkek takımımıza inşallah nazar değmez başa baş mücadelesini de gördük. Voleybol bayan 800 bin Euro, erkekler ise 560 bin Euro kadronun değeri. Başımızı eğdirmeden en onurlu mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.Mustafa Cengiz, ayrıca Galatasaray’ın 2 yıl içerisinde mali açıdan düzeleceğini hesapladıklarını ve hedeflerinin, çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu söyledi.

"GOMIS'İN YOLU AÇIK OLSUN, ALDIĞI 150 MİLYON TL'Yİ GÜLE GÜLE HARCASIN"

Gomis'in kendisine selam vermediği açıklaması üzerine konuşan Cengiz, "Ya sen bana selam versen nolur? Vermesen nolur? Ben deplasmanlara bile gitmiyorum. Belki beni tanımamıştır." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcuları Fransız Bafetimbi Gomis’in asansörde selam vermediği yönünde çıkan haberlere cevap veren Mustafa Cengiz, “Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Buradan Gomis’e sevgilerimi iletiyorum. Gomis’in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL’yi güle güle harcasın” açıklamasında bulundu.

"UEFA BİZİM YANIMIZDA"

UEFA’nın tamamen yanlarında olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “UEFA Üst Kurulu’na teşekkür ederim. TFF’ye teşekkür ederim. UEFA’nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler. Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon avro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocaktan bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yarın yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Başkan Mustafa Cengiz, ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transferler ve Bafetimbi Gomis'in satışıyla ilgili konuşan Cengiz, "Çok özel spesifik bir durum olmadıkça başkan veya yönetim kurulu, hiçbir transfere, hiçbir satışa direkt müdahale etmez. Hele de başımızda Fatih Terim gibi çok önemli bir marka varsa... Biz asla Gomis satılsın, Veli alınsın, şu gitsin, bu gelsin gibi bir olayın içine girmeyiz. Galatasaray bir dünya devidir. Sistem oturtmak istiyoruz. Buradaki tüm yetki ve karar, Fatih Terim ve ekibine aittir. Onları eleştirmek için söylemiyoruz. Fatih hocam çok değerli, çok çalıştı. Yüzlerce gece. Ama... Hukukta bir söz vardır, sorumlu biziz. Buna hukukta kusursuz sorumlu denir. Ben daha iyi çalışmalıydım, santrfor almalıydım. Feghouli'ye Arap ülkelerinden çok iyi bir teklif geldi, gitmedi. Nereye gönderiyoruz? Köle mi bu? Futbolcular köle değildir. Zaten elimizde var göndermek istediğimiz bir tane ama gitmiyor. Gomis, 150 milyon TL'lik bir gelir elde etti, asla gözümüz yok. Bütün futbolcular daha çok elde etsin. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

UEFA ile görüşmek için Nyon'a gidecek olan Cengiz, UEFA'nın aldığı yeniden değerlendirme kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu konuşmayı UEFA için yapıyorum. Biri disiplin kurulu, diğeri hakimler kurulu. Oradaki değerli bilim insanı hukukçu, bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. Önünde men gibi şeyler vardı, daha büyük ceza verebilirdi. Yeniden yargılanmamızı istedi, UEFA bizim yanımızda oldu. Galatasaray, 'derin' çalışmayla değil, rakamlarıyla kendisini kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi bir kalkıştayız, inşallah kuş çarpmaz düşmeyiz"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ