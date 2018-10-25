Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde her maçın çok zorlu geçtiğini belirterek şunları aktardı:

"Bu hafta oynayacağımız maçta grafiğini yukarı çeviren Erzurumspor'la. Daha önce oynadığımız maçlardan tempo ve hücuma çıkış olarak memnunum. Gol adetimiz iyi ama neticede onlar iç saha maçlarıydı. Şimdi yeni bir sınav, yeni bir 90 dakika. Grafiğini yukarı çeviren iki takımın maçı olacak. Futbolseverler Kasımpaşa'nın 90 dakikalarından keyif alır hale geldi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki bunun yanında alacağımız puanlar da çok önemli. Eğer bir yerde olmak istiyorsak, kendimize bir hedef koyduysak bunu içeride dışarıda gerçekleştirmenin çarelerini arayacağız."

Futbolcularının idmandaki isteklerinden çok memnun olduğunun altını çizen Denizli, "Futbolcularımın idman isteklerinden ve maçtaki konsantrasyonlarından son derece memnunum. Çok kısıtlı bir kadromuz var, gözümüz gibi sakınıyoruz. Antrenmanlarda birbirlerine olan müdahalelerini hissettiğim anda oyunu kesiyorum. Herhangi bir terslik olmasın diye. Ümit ediyorum ki devre sonuna kadar bu durumumuzu muhafaza ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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