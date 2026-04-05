        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Denizli: Fenerbahçe yarışın içinde kalmayı sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe yarışın içinde kalmayı sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:01 Güncelleme:
        "F.Bahçe yarışın içinde kaldı"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'la kozlarını paylaştı ve rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli dev derbiyi yorumladı.

        "KALECİ BAŞARISI VAR AMA..."

        Oynanan futbola göre gol pozisyonu yüzdesinin yüksek olduğu bir maç oldu her iki takım için de. Büyük takımlarda görev yapan futbolcuların, o pozisyonlardaki vuruşları inanılmaz derecede kötüydü. Belki kalecilerin başarısı var ama ondan önce vuruş yapanların başarısızlığı öne çıkıyor. Bir noktadan sonra oyun adeta orta oyununa döndü; o kadar çok top kaybı yaşandı ki.

        "FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDE KALDI"

        Maçın sonucu itibarıyla Fenerbahçe açısından daha mühim olan bir derbiydi. Fenerbahçe bu yarışta devam mı yoksa tamam mı maçı olacaktı. Kazanmasaydı muhtemelen ikinciliği de tehlikeye girecekti. Fenerbahçe sadece maçı kazanmadı, farklı faktörlerde de üstünlük sağladı ve yarışın içinde kalma şansını sürdürdü.

