Mustafa Denizli: Galatasaray önde ama lig bitti diyemeyiz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

"LİG BİTTİ DİYEMEYİZ"

Bir tanesi şampiyonluğu öbürü ligde kalmayı kovalıyor. Süper Lig öyle bir lig ki, şu anda şartların önemli bir bölümü Galatasaray’ın lehine görükse dahi lig bitti diyemeyiz. Fenerbahçe maçı anormal bir golle sonuçlanmasaydı bugün arada 2 puanlık bir fark olacaktı. O gol olmasaydı ve Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenseydi, 1 puanla lider olacaktı. Bu şartlarda tablo tamamen değişebilirdi.

🔹 Süper Lig zirvesinde puan farkı 4'e yükseldi



"SON BÖLÜMDE G.SARAY RAHAT DEĞİLDİ"

Fenerbahçe’nin puan kaybından sonra, Galatasaray’ın kampında pozitif bir hava esmiştir. Ancak Galatasaray da çok rahat değildi. Oyunun son bölümünde, Gençlerbirliği’nin daha fazla atak yaptığı bir görüntü oluştu. Futbolun en tehlikeli skorlarından biri 2-0’dır. 2-0’lık sonuçlar ne 1-0’a ne de 3-0’a benzer: Bir gol atarsanız maçı bitirirsiniz; bir gol yerseniz, rakibin umutlarını yeşertir, sizde de panik başlatırsınız.