Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli: Galatasaray önde ama lig bitti diyemeyiz

        Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray önde ama lig bitti diyemeyiz"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "LİG BİTTİ DİYEMEYİZ"

        Bir tanesi şampiyonluğu öbürü ligde kalmayı kovalıyor. Süper Lig öyle bir lig ki, şu anda şartların önemli bir bölümü Galatasaray’ın lehine görükse dahi lig bitti diyemeyiz. Fenerbahçe maçı anormal bir golle sonuçlanmasaydı bugün arada 2 puanlık bir fark olacaktı. O gol olmasaydı ve Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenseydi, 1 puanla lider olacaktı. Bu şartlarda tablo tamamen değişebilirdi.

        "SON BÖLÜMDE G.SARAY RAHAT DEĞİLDİ"

        Fenerbahçe’nin puan kaybından sonra, Galatasaray’ın kampında pozitif bir hava esmiştir. Ancak Galatasaray da çok rahat değildi. Oyunun son bölümünde, Gençlerbirliği’nin daha fazla atak yaptığı bir görüntü oluştu. Futbolun en tehlikeli skorlarından biri 2-0’dır. 2-0’lık sonuçlar ne 1-0’a ne de 3-0’a benzer: Bir gol atarsanız maçı bitirirsiniz; bir gol yerseniz, rakibin umutlarını yeşertir, sizde de panik başlatırsınız.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saldırganın daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş

        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, 1 ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir