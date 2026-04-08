Mustafa Denizli: Galatasaray rakiplerinin umudunun yeşermesini kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı ve zirvede fark yeniden 4'e çıktı.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:

"Hem Trabzon'da aldığı mağlubiyet hem de kadrosunda skoru değiştirecek oyuncuların başında gelen Osimhen'in olmaması takım için olumsuz bir etken. Trabzon'da kötü bir Galatasaray izledik ve maçı kaybetti. Göztepe karşısında iyi bir Galatasaray izledik dersem yanlış olur. İyi bir Galatasaray değildi. Ama kazanmak için mücadele etti. Galatasaray bu akşam bir kişiyle ayakta kalmaya çalıştı; o da Lemina'ydı."

Mustafa Denizli: Göztepe karşısında iyi bir Galatasaray izledik dersem yanlış olur. İyi bir Galatasaray değildi. Ama kazanmak için mücadele etti. Galatasaray bu akşam bir kişiyle ayakta kalmaya çalıştı; o da Lemina'ydı.



"Yıl sonuna doğru en zor deplasmanlardan birinden Galatasaray galip ayrılınca, hafta sonu oynayacak Fenerbahçe ve Trabzonsporlu futbolcular bir eksi yaşarlar. Dolayısıyla Galatasaray bu maçla sadece 3 puanı değil, rakiplerinin umudunun yeşermesini de kırdı."