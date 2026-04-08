        Mustafa Denizli: Galatasaray rakiplerinin umudunun yeşermesini kırdı! - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray rakiplerinin umudunun yeşermesini kırdı!

        Galatasaray, erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek zirvede farkı yeniden açtı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 22:59 Güncelleme:
        "Galatasaray rakiplerinin umudunun yeşermesini kırdı!"

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı ve zirvede fark yeniden 4'e çıktı.

        HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Hem Trabzon'da aldığı mağlubiyet hem de kadrosunda skoru değiştirecek oyuncuların başında gelen Osimhen'in olmaması takım için olumsuz bir etken. Trabzon'da kötü bir Galatasaray izledik ve maçı kaybetti. Göztepe karşısında iyi bir Galatasaray izledik dersem yanlış olur. İyi bir Galatasaray değildi. Ama kazanmak için mücadele etti. Galatasaray bu akşam bir kişiyle ayakta kalmaya çalıştı; o da Lemina'ydı."

        "Yıl sonuna doğru en zor deplasmanlardan birinden Galatasaray galip ayrılınca, hafta sonu oynayacak Fenerbahçe ve Trabzonsporlu futbolcular bir eksi yaşarlar. Dolayısıyla Galatasaray bu maçla sadece 3 puanı değil, rakiplerinin umudunun yeşermesini de kırdı."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail Başkonsolosluğu'nda silah sesleri

        İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nda silah sesleri ihbarı geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük