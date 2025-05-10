Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da dev karşılaşmayı değerlendirdi.

"HERKES YERİNİ KABULLENDİ"

Bu maçlarda artık fazla bir beklenti olmaz. Herkes yerini kabullendi, haftalardır bu böyle. Aldıkları sonuçlarla net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yerini kabullendi. Avrupa'ya gidecek takımlarla küme düşme hattındaki takımlar arasında müthiş bir çekişme var. İlk yarıya bakacak olursak Trabzonspor daha derli toplu oynadı ve gol atabilirdi. İkinci yarıda tablo tamamen değişti.

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🎙️ Mustafa Denizli: Bu maçlarda artık fazla bir beklenti olmaz, herkes yerini kabullendi. pic.twitter.com/WeIWbIhw8m — HT Spor (@HTSpor) May 10, 2025

"ŞAMPİYON 4 MAYIS'TA BELLİ OLDU"

Galatasaray da Fenerbahçe de, hatta birçok kulüp ligi kabullendi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendikten sonra ligin son haftaya 26 Mayıs'a taşınmasıyla olası son hafta şampiyon olma ihtimali vardı. Bu sezon 4 Mayıs itibarıyla yani Beşiktaş maçından sonra matematik olarak olmasa da şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Jose Mourinho da demeçlerinde bunu söyledi.