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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! - Trabzonspor Haberleri

        Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yürüyüşünde hata yapmadı. Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da dev maçı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 21:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:34
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        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

        Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da dev karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HERKES YERİNİ KABULLENDİ"

        Bu maçlarda artık fazla bir beklenti olmaz. Herkes yerini kabullendi, haftalardır bu böyle. Aldıkları sonuçlarla net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yerini kabullendi. Avrupa'ya gidecek takımlarla küme düşme hattındaki takımlar arasında müthiş bir çekişme var. İlk yarıya bakacak olursak Trabzonspor daha derli toplu oynadı ve gol atabilirdi. İkinci yarıda tablo tamamen değişti.

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        "ŞAMPİYON 4 MAYIS'TA BELLİ OLDU"

        Galatasaray da Fenerbahçe de, hatta birçok kulüp ligi kabullendi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendikten sonra ligin son haftaya 26 Mayıs'a taşınmasıyla olası son hafta şampiyon olma ihtimali vardı. Bu sezon 4 Mayıs itibarıyla yani Beşiktaş maçından sonra matematik olarak olmasa da şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Jose Mourinho da demeçlerinde bunu söyledi.

        "G.SARAY 2. YARIDA VİTESİ 2'DEN 5'E ÇIKARDI"

        Kader gayrete aşıktır. Kupa finalinin 14 Mayıs'ta olması Galatasaray'ı etkilemez ama Trabzonspor'u bugün olduğu gibi etkiler. Bugün Galatasaray, en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç, Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti. İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar.

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