Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana idari ekibimizde profesyonel olarak görev yapan CEO'muz Mustafa Eröğüt, bugün itibarıyla kulübümüzdeki profesyonel görevini tamamlamıştır. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Mustafa Eröğüt, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Eröğüt'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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