Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada Aykut Kocaman döneminden kalan verilerin yardımcıları tarafından silindiğini ve dışarı sızdırıldığını dile getirmişti. Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan sonra görev yapan Mustafa Reşit Akçay da A Spor yayınına attığı kısa mesaj ile kendisinin yeşil-beyazlı ekipte göreve başladıktan sonra elinde geçmişe ait veri bulunmadığını dile getirmişti. Atiker Konyaspor'un eski ikinci başkanı Celalettin Çakıcı, Konyaspor dönemine ait bu haberleri yalanlarken konuya ilişkin bir açıklama da Mustafa Reşit Akçay'dan geldi. Akçay, söz konusu mesajın amacı dışında kullanıldığını dile getirdi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşları aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadığını vurgulayarak, "Bir televizyon programında benden alınan bir mesajın amacı dışında kullanılmasından ve son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim için önemli olan kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır. Bilgim dışı dost ilişkisiyle yazılan bu mesaj, bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır. Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse." Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim. Sehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm. Saygılar sunarım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ