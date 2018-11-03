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Posta'da yer alan habere göre; Sandal yakın çevresine şunları söyledi: "Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır."