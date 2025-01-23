Mustafa Sandal: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Mustafa Sandal: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Mustafa Sandal: Her şey yolunda Bir süre önce evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Sarıyer'de görüntülendi. Sandal; "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 23.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:01 facebook

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