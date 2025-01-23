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        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Her şey yolunda - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal: Her şey yolunda

        Bir süre önce evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Sarıyer'de görüntülendi. Sandal; "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:01
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        "Her şey yolunda"
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        Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

        Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evliliklerinde yaşadıkları kriz nedeniyle bir süre ayrılık yaşamıştı.

        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Mustafa Sandal, evliliklerinde yaşanan krizle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken; "Arkadaşlar sadece alışverişe geldik. Gördüğünüz üzere her şey yolunda" demekle yetindi.

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        #mustafa sandal
        #Melis Sütşurup
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