Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman mezun oldu

İkilinin oğulları Yaman, Tarabya İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Emina Jahovic, törene küçük oğlu Yavuz ile birlikte geldi. Jahovic, muhabirlerin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Yavuz’la geldik ağabeyinin mezuniyetine. Çok çok heyecanlıyım, yani konuşamıyorum neredeyse. Zaman çok hızlı geçti gerçekten ve şu an çok gururluyum" yanıtını verdi.

Muhabirlerin, "Emina Hanım, Mustafa Bey gelecek mi?" sorusu üzerine ise aniden gerilen Jahovic, "Mustafa'yı bana niye soruyorsun, ben nereden bileyim!" diyerek tepki gösterdi.