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        Haberler Magazin Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman mezun oldu

        Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman mezun oldu

        2018'de boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğulları Yaman liseden mezun oldu. Jahovic, mezuniyet törenine eşiyle katılan Sandal ile ilgili sorular karşısında gerildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2008 – 2018 yılları arasında evlilik yaşamıştı. Yavuz ve Yaman adında iki çocukları dünyaya gelen çift, boşandıktan sonra nafaka nedeniyle sık sık davalık olmuştu.

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        İkilinin oğulları Yaman, Tarabya İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Emina Jahovic, törene küçük oğlu Yavuz ile birlikte geldi. Jahovic, muhabirlerin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Yavuz’la geldik ağabeyinin mezuniyetine. Çok çok heyecanlıyım, yani konuşamıyorum neredeyse. Zaman çok hızlı geçti gerçekten ve şu an çok gururluyum" yanıtını verdi.

        Muhabirlerin, "Emina Hanım, Mustafa Bey gelecek mi?" sorusu üzerine ise aniden gerilen Jahovic, "Mustafa'yı bana niye soruyorsun, ben nereden bileyim!" diyerek tepki gösterdi.

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        Mustafa Sandal, oğlunun mezuniyet törenine 2022'de evlendiği Melis Sütşurup ile katıldı.

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        Ünlü popçu, "Çok trafik vardı. Töreni kaçıracağım diye stres yaşadım. Koynumda yatıyordu, şimdi ise mezuniyetine geliyoruz. Enteresan, çok garip bir duygu. Bugün tıraş oluyordu, sakalları da uzamış. Baktım şöyle çok şaşırdım. Güzel bir duygu, büyütüyoruz. İnşallah kısmeti, yolu, bahtı açık olur" dedi.

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        Evliliğinin 4'üncü yılına dair de konuşan Sandal, "Bu işin formülü her şeyden önce çok iyi iki arkadaş olmak. O tazeliği, diriliği koruduğunuz sürece her yıl daha iyiye gidiyor. Hiçbir şeyi onsuz yapmayı hayal dahi edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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        Mustafa Sandal, mezuniyet töreninde çekilen fotoğrafı; "Canım oğlum Yaman'ım mezuniyetini görmek de kısmet oldu. Bu hayat yolculuğunda bir engeli daha aştın. Allah, üniversite mezuniyetini de görmeyi nasip etsin. Seninle gurur duyuyorum oğlum... Dipnot: Sıra sende canım Yavuz'um :)" mesajıyla paylaştı.

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        #mustafa sandal
        #Emina Jahovic
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