Mustafa Yeneroğlu kimdir? sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer aldı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun siyasi kariyeri haberimizde.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti.

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı.

1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliği görevini üstlendi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden AK Parti İstanbul Milletvekilli seçilen Yeneroğlu, 18 Ağustos 2018'de partisinin MKYK üyeliğine seçildi. 27. Yasama Döneminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevleri, 28 Ekim 2019 tarihinde MKYK üyeliğinden ve 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle de AK Parti'den istifa etmesiyle birlikte son buldu.

30 Ekim 2019 tarihinden itibaren İstanbul Bağımsız Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.