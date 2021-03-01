Mutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkMutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü - Haberler
ABONE OL

Konya Tabip Odası Başkanı: Mutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, Konya'da günlük 350-400 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü, vakaların bebeklerde bile tespit edildiğini söyledi. Çetin, "Konya’da mutasyonlu vaka var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocuk dahi görüldü" dedi

Mutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü - Haberler
Mutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanlığı’nın illere göre koronavirüs vaka sayısı açıkladığı listede Konya, vaka sayısı yüksek olduğu için kırmızı listede yer alıyor. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, bugün düzenlediği basın toplantısında aşının bulunmasının insanların rehavete sevk ettiğine dikkat çekti.

Çetin, ''Konya, maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı değil. Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşının bulunmuş olması da insanları rehavete sevk etti. Ama sağlık camiası olarak, aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü” dedi.

‘KURALLARA UYMAYANLAR ESNAFIN VE SAĞLIKÇILARIN VEBALİNE GİRİYOR’

Herkesi kurallara uymaya davet eten Çetin, kurallara uymayanların ise iş yerleri kapalı olan esnaf ile gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanlarının vebaline girdiğini ifade etti.

Çetin şunları söyledi: ''Sağlık camiasında, 1 yıldır tüm arkadaşlarım can siper hane cephede çalıştık, savaştık; ama maalesef sonunu getiremedik. İkinci kesim ise küçük esnaf dediğimiz restoranlar, kafeler diğer iş yerlerini kapattığımız belki okullar, okullara tedarik sağlayan esnafımızın işleri durma noktasına geldi. Kurallara uymayan insanların bu işleri kötüye giden esnafın vebaline girdiklerini farkında olsunlar. Resmi otoritemiz ‘Covid bitti artık serbestiz’ diyene kadar, kurallara uyma noktasında gayret gösterelim.''

‘GÜNLÜK 350-400 VAKA VAR’

Şehir giriş ve çıkışların 'HES' kodu uygulamasıyla yapılması gerektiğini ifade eden Çetin, hafta sonu kurallarına uyulmadığını kaydetti.

Çetin, ''Konya’da vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymadığını görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içi yasakları saat 22.00’den 19.30’a çekilmesini ve bu hususta ev ziyaretlerinin toparlanacağını ümit ediyoruz. Pandemideki bugün geldiğimiz nokta çok önemli 350-400 civarında günlük vakamız var'' diye konuştu.

‘5 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ’

Mutasyonlu virüslerin gençlerde de görüldüğünü belirten Çetin, ''Hızlı bir şekilde de yayıldığını düşünürsek yeni tedbirler alma zamanı geldi. Ama eğitim gerçekten kanayan bir yara, okullar mutlaka açılmalı diye düşünüyoruz. Fakat tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz. Konya’da mutasyonlu virüs vakası var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü'' dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kullanmadan önce dikkat! İşitme sorunlarına yol açabilir - Haberler
SAĞLIKKullanmadan önce dikkat! İşitme sorunlarına yol ...
Nadir hastalıklara farkındalık yaratıyor! - Haberler
SAĞLIKNadir hastalıklara farkındalık yaratıyor!
Türk uzmanlar araştırdı! Son dakika: Covid-19 aşısı başarılı mı? - Haberler
SAĞLIKTürk uzmanlar araştırdı! Covid-19 aşısı başarılı mı?
ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: 35 yıldır konuşmayan adamın hikayesi şoke etti - Haberler
SAĞLIK35 yıllık suskunluk!
Kritik açıklama! Ailede bir kişi koronayı ağır geçirdiyse... - Son dakika Haberler
SAĞLIKKritik açıklama! Ailede bir kişi koronayı ağır geçirdiyse. ...
KULLANMAYIN! Dikkat! Kullanımından yarım saat sonra trafik kazalarını artırıyor - Haberler
SAĞLIKDikkat! Kullanımından yarım saat sonra trafik ...
Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi! - Haberler
SAĞLIKAmerikalı doktordan korona için siyah çay önerisi!
1 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüs vaka ve hasta sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı!Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! Bugünkü korona vaka sayısı açıklandı!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 8 bin 424